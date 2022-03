Streit am Bahnhof in Dinslaken : 34-Jähriger verkauft Handy eines 16-Jährigen an Unbekannten

Streit am Bahnhof in Dinslaken

Dinslaken Mit zwei zwielichtigen Typen hat sich ein 16-jähriger Duisburger am Bahnhof in Dinslaken eingelassen. Als er Getränkenachschub holte, verkaufte einer der Männer das Handy des Jugendlichen. Den sucht nun die Polizei.

Mit zwei dreisten Typen bekam es ein 16-jähriger Duisburger am Montagnachmittag am Dinslakener Bahnhof zu tun. Es war gegen 15.50 Uhr, als der Jugendliche mit den ihm flüchtig bekannten Männern auf einer Bank am Bahnhof über sein Handy Musik anhörte. Als der 16-Jährige zum nahe gelegenen Kiosk lief um Getränkenachschub zu holen, nutzte einer der Männer, ein 34-jähriger Dinslakener, die Gelegenheit und verkaufte das Smartphone – ein chromefarbenes Samsung S 20 – an den anderen Mann.