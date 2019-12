Stillschweigen über Kaufpreis : 22.000-Quadratmeter-Gewerbeliegenschaft wechselt den Besitzer

Dinslaken Institutioneller Investor erwirbt die Immobilie in Dinslaken für einen siebenstelligen Euro-Betrag. Verkäufer mietet das gesamte Anwesen wieder zurück.

In Dinslaken hat eine Gewerbeimmobilie mit rund 3600 Quadratmetern Büro- und Hallenfläche sowie einem etwa 22.000 Quadratmeter großen Grundstück den Besitzer gewechselt. Gekauft wurde das Areal von einem institutionellen Investor, der dafür einen siebenstelligen Euro-Betrag gezahlt hat. Den Verkauf der Liegenschaft vermittelte im Auftrag des Eigentümers der Immobiliendienstleister Aengevelt, der mit Niederlassungen in sechs deutschen Städten präsent ist.

Der Verkauf erfolgte in Form eines so genannten sale-and-lease-back. Dabei mietet der Verkäufer die Liegenschaft nach dem Verkauf zurück. „Der Eigentümer hat die gute Nachfrage nach solchen Liegenschaften für den Verkauf genutzt und so Kapital für sein Kerngeschäft bei gleichzeitig planbaren, marktgerechten Mietkonditionen freigesetzt“, erläutert Jan Schmitz, stellvertretender Leiter des Düsseldorfer Investment-Teams von Aengevelt, die Hintergründe des Verkaufs. Das Dinslakener Grundstück sei verkehrlich optimal an die Autobahn A 3 und das Oberhausener Kreuz und damit auch überregional angebunden. Die große, noch unbebaute Grundstücksfläche der Immobilie biete erhebliche Ausbaureserven, so Jan Schmitz.