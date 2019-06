Notfall in Dinslaken : 18-Jähriger landete mit Segelflugzeug an der Schloßstraße

Segelflieger in der Luft (Symbolbild). Foto: Endermann, Andreas (end)

Dinslaken Ein Segelflieger musste gegen 19 Uhr am Samstagabend auf einem Gelände an der Schloßstraße in Dinslaken eine „ungeplante Außenlandung“ durchführen. „Er ist in Krefeld gestartet, wollte über Dinslaken wieder nach Krefeld zurückkehren, ist aber dort nicht mehr angekommen, weil die Thermik fehlte“, erläuterte ein Sprecher der Polizei.

Das kleine Flugzeug landete demnach sicher auf einem Feld. Der Pilot war ein 18-Jähriger aus Kevelaer. Der junge Mann meldete sich nach dem Manöver selbst bei der Polizei: „Er wollte Bescheid geben, dass alles okay ist und er keine Hilfe braucht“, so der Sprecher.

Durch den Vorfall entstand laut Polizei weder Personen- noch Sachschaden. Lediglich das Segelflugzeug musste vom Ort der ungeplanten Landung geborgen werden. Ein Nachspiel hat die Angelegenheit nicht. Der Vorfall sei vergleichbar damit, dass ein Autofahrer an der Straße liegenbleibe, so die Einschätzung der Beamten.

In unserer ersten Meldung hieß es, der Flieger sei „auf“ der Schloßstraße gelandet. Wir haben das korrigiert.

