Jugendliche Täter in Dinslaken 13-Jähriger überfallen und beraubt

Wie die Polizei berichtet, fuhr am Sonntag zwischen 19 und 20 Uhr ein 13-jähriger Junge mit seinem Fahrrad über den Neutorparkplatz. Als er sich auf dem Platz zwischen zwei dortigen Restaurants befand, sprachen ihn drei unbekannte Jugendliche an. Zuvor hatte sich das Trio an den Bänken in Höhe der Sparkasse aufgehalten.