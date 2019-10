Streit zwischen Teenagern : 13-Jähriger am Bahnhof in Dinslaken niedergestochen

Foto: Zehrfeld Bei einer Auseinandersetzung unter Jugendlichen zog am Donnerstagabend offenbar einer der Beteiligten ein Messer.

Dinslaken Ein 13-Jähriger wurde am Donnerstagabend am Bahnhof in Dinslaken mit einem Messer angegriffen. Zuvor soll es eine Schlägerei gegeben haben. Lebensgefahr besteht offenbar nicht.

Am Bahnhof in Dinslaken ist am Donnerstagabend gegen 18 Uhr ein Jugendlicher mit einem Messer niedergestochen worden. Wie aus Polizeikreisen verlautete, soll es eine Schlägerei zwischen einem 13-Jährigen und einem 16-Jährigen gegeben haben, wobei der 13-Jährige eine Stichverletzung erlitt.

Offiziell bestätigte die Polizei am Donnerstagabend, dass es sich um eine Auseinandersetzung zwischen Minderjährigen gehandelt hat, bei der es zu einer Stichverletzung gekommen sei. Wie genau sich die Tat abgespielt hat, und was der Hintergrund des Geschehens ist, war am Donnerstagabend noch Gegenstand der Ermittlungen.

Ein Polizist sucht am Donnerstagabend in den Büschen nach der Tatwaffe. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Am Bahnhof durchsuchten Beamte der Dinslakener Polizeiwache mit Taschenlampen die Büsche im Bereich einer Bushaltestelle nach der Tatwaffe. Derweil warteten in der Nähe eine Reihe von Kindern und Teenagern darauf, mit der Polizei zu sprechen – einige von ihnen waren in Tränen aufgelöst, andere trösteten einander.

Der Verletzte schwebte nach ersten Erkenntnissen der Polizei nicht in Lebensgefahr. Gegen 18.30 Uhr brachte ein Rettungswagen ihn in ein Krankenhaus.

