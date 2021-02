Kunst, Kultur, Sport und Spaß in Dinslaken : Dinited – eine Woche Action für die Jugend

Wer kennt sich aus mit Harry Potter? Bei einem Quiz von und mit Tim Perkovic können Jugendliche es herausfinden. Foto: Tim Perkovic

Dinslaken Vom 21. bis 28. Februar gibt es Aktionen und Workshops aus den Bereichen Kunst, Kultur, Musik, Sport und Spiel. Die Angebote sind teilweise live, teilweise digital umsetzbar.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(RP) Vom 21. bis zum 28. Februar veranstaltet die Stadt Dinslaken in Kooperation mit der Jugendarbeit in Dinslaken zum zweiten Mal das „Dinited-Jugendevent für alle“. Eine Woche lang werden Dinslakener Jugendlichen verschiedene Aktionen und Workshops aus den Bereichen Kunst, Kultur, Musik, Sport und Spiel geboten. Bei vielen Angeboten gibt es tolle Preise zu gewinnen. Das Besondere an Dinited ist die Kombination von digitalen Live-Angeboten und kreativen Angeboten „to go“, die mit Hilfe digitaler Anleitungen ganz einfach zu Hause umsetzbar sind.

Die Aufsuchende Jugendarbeit (AJA), das Jugendquartiersmanagement Lohberg, Jugend stärken im Quartier, das ND-Jugendzentrum und das Jugendzentrum P-Dorf haben bereits im vergangenen Jahr viele ihrer Angebote online stattfinden lassen. Für Dinited haben sie gemeinsam ein buntes und vielfältiges Programm zusammengestellt. Der Jugendarbeit Dinslaken will Kindern und Jugendlichen weitere Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung geben, den Austausch zwischen den Kulturen und untereinander ermöglichen und gemeinsam Spaß zu haben.

Es wird einen „Escape Room“ im ND-Jugendzentrum geben, einen „Graffiti-Zeichenkurs“, den Sport-Workshop „Fitness for everyone“ in Kooperation mit der Kampfsportakademie Dinslaken, ein „Harry Potter Quiz“ von und mit Tim Perkovic und den Workshop „How to Instagram“ mit Influencerin Tessniem Kadiri.

Die Aufsuchende Jugendarbeit veranstaltet in Zusammenarbeit mit den PDS-Locals einen „Instagram Skate-Contest“, und die Rockschule Wesel bietet den Musik-Workshop „Deutschrap für Einsteiger“ für verschiedene Altersgruppen an. Im Jugendzentrum P-Dorf kann ein Pop-up Selfie-Studio besucht werden und für kreative Köpfe gibt es verschiedene Do-it-yourself Angebote vom Jugendzentrum P-Dorf und dem ND-Jugendzentrum, wie etwa Nistkästen für Vögel, Traumfänger und Spielbretter auf Jutebeuteln.

Auch kulinarisch hat Dinited etwas zu bieten: Unter der Leitung von Aicha Zaghloul wird orientalisch gekocht und Julia Seppendorf backt Eulen-Cupcakes.

Für alle Outdoor-Liebhaber gibt es drei Schnitzeljagden zu absolvieren: in Hiesfeld, Lohberg und in der Stadtmitte. Alle Angebote sind kostenfrei. Die Angebote in den Jugendzentren finden unter den gültigen Hygieneregeln statt. Der Escape Room und das Pop-up Selfie-Studio dürfen nur mit zwei Personen oder Familien innerhalb der zuvor vereinbarten Zeiten besucht werden.

Für Workshops mit einer begrenzten Zahl von Teilnehmerinnen und Teilnehmern ist eine vorherige Anmeldung erforderlich. In den Jugendzentren, beim Jugendquartiersmanagement Lohberg und im Hexenhaus (Aufsuchende Jugendarbeit) können sich die Jugendlichen für die verschiedenen Angebote Materialtaschen abholen, die alle Utensilien beinhalten, um zu Hause aktiv und kreativ zu sein.