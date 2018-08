Din-Tage: Syls-Festival und Kultur unterm Fallschirm

Dinslaken Unter dem Motto „Umsonst und draußen“ findet das alljährliche SYLS-Festival im Burgtheater statt. Bei den Rock- und Popkonzerten für Jugendliche und Junggebliebene treten am Freitag und Samstag zahlreiche Bands aus der Umgebung auf und werden das Publikum begeistern.

In diesem Jahr beim Programm mit dabei sind unter anderem Sängerin Jessica Lena in Begleitung ihres Pianisten Alessio Nelli, die Trommlergruppe Otumfuo, Florian Franke, Pianist Detlef Otto & Friends, Sängerin Vanessa Truong, Restkultur, Moritz Reiche, Stimmbruch, Kordula Völker, Radio Lukas, Werner Seuken & Cesare Siglarski mit einer musikalischen Lesung, Fabian Haupt und David Ropertz, Daniel Gardenier sowie die Musikergruppe Blechspielzeuch. Darüber hinaus werden in diesem Jahr auch hier neue Akzente gesetzt: Die Eine Welt Gruppe Dinslaken und der Kirchenkreis Dinslaken bieten Infos und Mitmachaktionen rund um den Fairen Handel. Das gesamte Programm der DIN-Tage liegt ab dieser Woche unter anderem in der Dinslakener Stadtinformation, im Bürgerbüro, den Filialen der Sparkasse und vielen Geschäften und Restaurants der Innenstadt aus.