Westnetz investiert in Digitalisierung Strom fließt in Voerde künftig durch intelligentes Netz

Die Strom-Netzgesellschaft Voerde mbH & Co. KG. und Westnetz GmbH investieren nach eigenem Bekunden in das Stromnetz der Zukunft: So hat Westnetz, der Verteilnetzbetreiber von Westenergie, in Voerde eine Ortsnetzstation digitalisiert. Mit der Digitalisierung seiner Technik kann der Verteilnetzbetreiber zukünftig aus dem Netz gewonnene Live-Daten zu Strom und Spannung besser beobachten, steuern und flexibler auf Änderungen von Netzaktivitäten reagieren.