Polizei nimmt 37-Jährigen vorläufig fest : Dieb stiehlt Smartphones aus Pizzeria in Dinslaken

Dieb stiehlt Smartphones aus Pizzeria in Dinslaken

Dinslaken Unter Alkohol und Drogen stand ein 37-jähriger Mann ohne festen Wohnsitz, der in einer Pizzeria zwei Smartphones mitgehen ließ. Auch andere Diebstähle gehen auf sein Konto.

Polizisten haben einen Dieb vorläufig festgenommen. Der 37-Jährige steht im Verdacht, am Freitag zwei Smartphones aus einer Pizzeria an der Lessingstraße gestohlen zu haben. Darüber hinaus dürften weitere Diebstähle auf sein Konto gehen. Der Mitarbeiter der Pizzeria ließ die Handys an der Kasse nur einem Moment aus den Augen, als er sich mit einem Freund unterhielt. Als er bemerkte, dass die Geräte nicht mehr da waren, ließ er ein Smartphone über das Handy seines Freundes orten. Anschließend informierte er die Polizei.