In der Stadtbibliothek : Polizei sucht Bücherdiebin mit rotem Zopf

Bücher und Comics hat eine junge Frau in der Stadtbücherei Dinslaken gestohlen. Foto: Heinz Schild

Dinslaken Die Kriminalpolizei in Dinslaken fahndet nach einer rabiaten Diebin, die am Dienstag in der Stadtbücherei Comics und Bücher gestohlen und dann eine Mitarbeiterin ins Gesicht geschlagen hat. Die Frau hatte gegen 12.30 Uhr die Bibliothek betreten und diverse Comics und Bilderbücher eingesteckt.

Als eine Angestellte sie ansprach, schlug die Tatverdächtige ihr mit der Hand ins Gesicht und flüchtete. Die Polizei erhofft sich Hinweise auf die Frau aufgrund ihrer auffälligen Erscheinung. Die Gesuchte ist 25 bis 30 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß, schlank, hat rötliche, ungepflegte Haare, die sie zum Zopf gebunden hatte. Bekleidet war sie mit auffällig pinken Strümpfen, roter Oberbekleidung und einem beigen Anorak.