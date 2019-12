Schaufenster gerammt : Einbruch in der Nacht mit Fahrzeug in Juweliergeschäft

Polizeieinsatz in der Nacht (Symbolbild). Foto: dpa/Friso Gentsch

Beim Juwelier Michels an der Voerder Straße ist in der Nacht zu Mittwoch mit roher Gewalt eingebrochen worden. Die Täter sind mit einem Fahrzeug, Vermutungen zufolge vielleicht mit einem Pritschenwagen, in die Schaufensterscheibe gefahren.

Der Inhaber, Juwelier Thomas Michels, wurde gegen 3.40 Uhr in der Nacht von einem Anwohner informiert und war kurze Zeit später vor Ort. Er sah die eingedrückte Schaufensterscheibe, durch die die Täter in die Geschäftsräume gelangt sind, „und, dass man versucht hat, meine Vitrinen zu zerschlagen“, so Michels. „Die Scheiben haben aber größtenteils standgehalten.“

Ob und wie viel Beute die Täter gemacht haben, wird jetzt ermittelt. Michels selbst sichtet und dokumentiert derzeit noch die Sachlage. Für den Unternehmer ist der Vorfall zermürbend. „Gerade in der Vorweihnachtszeit – das Weihnachtsgeschäft ist für uns die wichtigste Zeit im Jahr“, sagt er. „Aber wir lassen uns jetzt nicht unterkriegen. Wir haben so viele liebe Kunden.“ Und denen verspricht er, dass das Geschäft trotz des Geschehns ganz normal weiterlaufen wird: „Die Kunden werden gar nichts davon merken.“

Die Reparaturen werden sich allerdings über längere Zeit hinziehen. Die Schäden, die allein an der Einrichtung zurückgeblieben sind, sind beträchtlich und dürften nach einer ersten groben Einschätzung im sechsstelligen Bereich liegen.