Polizei sucht Zeugen : Diebe stehlen Werkzeug von Baustelle in Dinslaken

Eine Kleistermaschine und anderes Werkzeug stahlen Unbekannte von einer Baustelle an der Dinslakener Straße.

Vermutlich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch suchten Unbekannte einen Rohbau an der Dinslakener Landstraße heim und stahlen unter anderem mehrere Werkzeuge. Bei dem Rohbau handelt es sich um eine Baustelle für ein Altenheim, die mit einem Zaun gesichert ist. Zur Friedensstraße hin entfernten die Täter zunächst ein Verbindungsstück und gelangten so auf das Gelände. Anschließend stahlen sie unter anderem eine Kleistermaschine. Da mehrere Firmen auf der Baustelle beschäftigt sind, kann zurzeit nicht gesagt werden, was die Täter darüber hinaus mitnahmen. Zur gleichen Tatzeit brachen Unbekannte zwei Baucontainer an der Schwester-Euthymia-Straße auf. Sie stahlen unter anderem ein Tablet.