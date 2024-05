Polizei sucht Zeugen Porsche an der Trabrennbahn in Dinslaken gestohlen

Während des alljährigen Porschetreffs, das am 1. Mai an der Trabrennbahn in Dinslaken stattfindet, wurde am vergangenen MIttwoch in der Zeit zwischen 10.30 und 13.30 Uhr von einem Parkplatz an der Straße Am Pollenkamp, im Bereich des Haupteingangs der Trabrennbahn, ein Porsche Carrera Targa 911 SC in schwarz mit dem Kennzeichen BO-K14 entwendet, wie die Polizei mitteilt. Es werden nun Zeugen gesucht, die Hinweise zum Diebstahl geben können. Diese werden auf der Polizeiwache in Dinslaken unter der Telefonnummer 02064 622 0 entgegen genommen.