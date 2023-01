Kripo ermittelt Diebe haben es auf Katalysatoren von Autos abgesehen

Anders verhielt es sich allerdings bei zwei Autos in Voerde und Wesel. In der Zeit zwischen dem 3. Dezember 2022 und dem 13. Januar stahlen Unbekannte von einem Pkw, der an der Goethestraße abgestellt war, den Katalysator. Auch in Wesel verschwand von Sonntag auf Montag ein Katalysator. Dieser befand sich an einem am Mühlenweg geparkten Wagen.