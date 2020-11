Polizei bittet um Hinweise : Aus Metallwerk in Dinslaken 17 Tonnen mit Zink gestohlen

Dinslaken Täter müssen ihre Beute mit einem Fahrzeug abtransportiert haben.

In der Zeit zwischen Freitagabend und Montagmorgen verschafften sich bislang noch Unbekannte Zugang zu dem Gelände eines Metallwerkes an der Georg-Weddige-Straße. Die Täter brachen anschließend eine Lagerhalle auf dem Gelände auf und stahlen daraus 17 Tonnen mit Zink, wie die Polizei mitteilte. Sie geht davon auszugehen, dass die Täter ein Fahrzeug nutzten, um ihre Beute zu transportieren. Daher fragt die Kripo: Wer hat Beobachtungen am letzten Wochenende gemacht und kann Hinweise geben? Hinweise an die Polizei in Dinslaken, Telefon 02064 622-0.