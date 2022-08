Festplatte und Lebensmittel gestohlen : Polizei nimmt nach Diebstahl in Moschee zwei Männer fest

Dank der guten Personenbeschreibung konnte die Polizei die Verdächtigen schnell ausfindig machen. Foto: dpa/Silas Stein

Dinslaken Gefasst hat die Polizei zwei Diebe, die am späten Montagabend an der Friedrich-Ebert-Straße in Dinslaken in eine Moschee eingedrungen waren. Anschließend hatten die Verdächtigen die Scheibe an einem geparkten Auto eingeschlagen.

Die 33 und 35 Jahre alten Männer stahlen Lebensmittel und eine Festplatte aus der Moschee. Zudem versuchten sie, eine Spendenbox aufzubrechen. Ein Zeuge beobachtete einen der Diebe, als er mit einem Stoffbeutel im Flur stand. Kurz danach bemerkte der Zeuge, dass Lebensmittel im Kühlschrank fehlten.

Der Tatverdächtige verließ die Moschee mit seinem Komplizen. Nur wenige Minuten später versuchte das Duo an der gleichen Straße, Wertsachen aus einem Auto zu stehlen. Um an die Beute zu gelangen hatten die Männer kurzerhand die Scheibe des Fahrzeugs eingeschlagen. Auch dabei wurden sie beobachtet. Ein Zeuge sah, die die Männer in Richtung Bahnhof flüchteten.