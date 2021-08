Zeugen gesucht : Dieb bricht am hellen Tage Briefkasten im Vorraum von Bank-Filiale auf

Dinslaken Ein Dieb hat einen Briefkasten in einer Bank-Fililale in Dinslaken aufgebrochen. Er dürfte Überweisungsträger, und Briefe mitgenommen haben. Es gibt eine Täterbeschreibung.

Am hellem Tage, am Sonntagvormittag, hat ein Mann einen Briefkasten im Vorraum der Bank-Filiale Am Neutor aufgebrochen. Es handelte sich dabei um den Briefkasten am Überweisungsterminal, wie die Polizei mitteilt.