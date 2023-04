Pfarrversammlung am 30. April Es geht um die Zukunft von St. Vincentius Dinslaken

Wichtig ist den Mitgliedern der Gremien und den Seelsorgenden, dass die anstehenden Entscheidungen nicht willkürlich, sondern auf Basis einer pastoralen Fundierung getroffen werden. „Hierbei geht es insbesondere darum, was die Menschen vor Ort, also in den einzelnen Stadtteilen, von uns Christen für ihr Leben und ihren Glauben brauchen“, so Roth. „Wir sind fest davon überzeugt, dass die Kirche in Dinslaken so eine gute Zukunft hat“, so Kalscheur weiter.