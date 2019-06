In der Dinslakener Altstadt : Die UBV Dinslaken hat ihre neue Geschäftsstelle eröffnet

In der Dinslakener Altstadt

Mitglieder, Mitstreiter und Gäste der UBV am Tag der Eröffnung. Die neue Geschäftsstelle ist an der Eppinghovener Straße 1. Foto: Zehrfeld

Dinslaken Neue Räume in der Altstadt bezogen.

Die Unabhängige Bürgervertretung (UBV) ist umgezogen. Die Wählergemeinschaft hat ihre neue, großzügigere Geschäftsstelle in der Stadtmitte eingeweiht. Die Adresse lautet „Eppinghovener Straße 1“, die neue Anlaufstelle ist damit ganz in der Nähe des Altmarktes. Zur offiziellen Eröffnung kamen nicht nur Mitglieder und Mitstreiter der Wählergemeinschaft, sondern auch Gäste von anderen Parteien und interessierte Bürger.

Bisher hatte die UBV ihre Unterkunft am Bahnhofsplatz 2. Man hoffe, nach dem Umzug noch besser für die Bürger erreichbar und in der Altstadt auch „näher am Geschehen“ zu sein, hieß es schon im Vorfeld von der UBV.