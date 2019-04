Mit Musik : Am Rheinpegel den Frühling feiern

Info

Weitere Veranstaltungen Nach dem Auftakt am kommenden Samstag, 6. April, warten am 4. und 5. Mai die WeinZeit, am 1. Juni das „Barbecue 800 Grad“ (ein auch in Anlehnung an die Lage Voerdes am Rheinkilometer 800 gewählter Titel), am 6. Juli die „Landliebe“ und am 3. August das „Summer Feeling“. Zum Finale machen vom 6. bis 8. September Food Trucks auf dem Marktplatz Station.

Anmeldungen Jeweils acht Wochen vor der jeweiligen Veranstaltung ist Anmeldeschluss für interessierte Teilnehmer. Interessierte melden sich per Mail an peter_preusser@t-online.de