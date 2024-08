Sicherheit und Verkehr in der Region Die meisten Unfälle mit Radlern gehen glimpflich aus

Im Verkehr gehören Rad- und Pedelecfahrer neben den Fußgängern zu den Teilnehmern, die am wenigsten geschützt sind. Dennoch gingen die meisten Verkehrsunfälle, an denen Radfahrer beteiligt waren, für diese noch glimpflich aus. In der überwiegenden Mehrzahl dieser Fälle trugen sie nur leichte Verletzungen davon. Dies zeigt ein Blick in die Verkehrsunfallstatistik der Polizei. Danach ereigneten sich auf den Straßen im Kreis Wesel im Jahr 2023 genau 14.733 Unfälle, an 664 (4,5 Prozent) von ihnen waren Rad- oder E-Bikefahrer beteiligt.