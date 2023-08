„Personalpolitisches Armutszeugnis“ Linke gegen die grundlose Befristung von Stellen bei der Stadt Dinslaken

Personelle Engpässe und Fachkräftemangel sind bei der Dinslakener Stadtverwaltung mittlerweile eher die Regel als die Ausnahme. Diesen Eindruck hat jedenfalls die Fraktion der Linken im Stadtrat gewonnen. „Damit steht Dinslaken als Kommune nicht allein dar, aber Mängelverwaltung des Personals und Befristung von Arbeitsverhältnissen ist keine geeignete Lösung, sondern scheint eher ein personalpolitisches Armutszeugnis des Führungsmanagements der Verwaltung zu sein“, stellt Dieter Holthaus, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Linken, fest. Deshalb hat er zu dieser Problematik eine Anfrage an die Verwaltung gestellt und den Antrag eingebracht, diese Thematik in der Ratssitzung am 26. September zu behandeln.