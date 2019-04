Ergebnisse der Klausurtagung : Die Linke formuliert ihre Ziele für Dinslaken

Gerd Baßfeld, Fraktionschef der Partei Die Linke im Dinslakener Stadtrat. Foto: GB/Die Linke

Dinslaken Die Partei Die Linke in Dinslaken hat sich mit Blick auf die Kommunalwahl im Jahr 2020 mit ihren Zielen für die kommende Zeit auseinandergesetzt. Rück- und Vorausschau hielten die Parteimitglieder auf ihrer Klausurtagung.

Zu den Schwerpunkten, denen die Partei sich widmen will, gehört ein lokalpolitisch gerade heiß umstrittenes Thema: Das Freibad in Hiesfeld. Dabei ist die Linke nicht festgelegt auf den Standort. „Unser Hauptziel ist natürlich ein Freibad, in Hiesfeld oder im Stadtgebiet“, sagt der Linke-Fraktionsvorsitzende Gerd Baßfeld. Sollte es also darauf hinauslaufen, dass eine Freibad-Fläche anderswo eingerichtet wird, beispielsweise am Dinamare, wäre das für seine Partei hinnehmbar. „Für uns ist es einfach wichtig, dass die Schwimmfläche, die man bei dem Bäderkompromiss zugesagt hat, auch geschaffen wird.“

Dem Antrag, die Ratsentscheidung über das Freibad Hiesfeld zu verschieben, um den dort engagierten Verein selbst nach Planern für das Projekt suchen zu lassen, habe die Linke nur „schweren Herzens“ zugestimmt, so Baßfeld, „weil wir das sehr kritisch sehen, welche Auflagen man dem Freibadverein macht“.

Einen zweiten Schwerpunkt will die Linke beim Thema „Wohnungsneubau“ setzen. Dabei hat sie die Planungen für das Gelände der Trabrennbahn im Blick. Dort soll ein neues Wohnviertel entstehen. „Wir fordern, dass wenigstens 40 Prozent bezahlbare Wohnungen kommen“, erklärt Baßfeld. Die Linke wolle dabei Möglichkeiten wie zum Beispiel Genossenschafts-Modelle in den Fokus rücken, „so dass nicht große Investoren kommen, die viel Geld verdienen wollen“, betont er. Die Linke wolle verhindern, dass die Immobilien Spekulationsobjekte würden.

Die Stadtverwaltung hat ihrerseits bereits betont, dass man auf dem Trabrennbahn-Gelände in größerem Umfang bezahlbaren Wohnraum schaffen wolle. Diskussionen hat es danach allerdings darum gegeben, wie genau „bezahlbar“ in diesem Fall zu verstehen sein soll.

Auch für das Vorankommen Dinslakens als „fahrradfreundliche Stadt“ will sich die Linke einsetzen und darauf pochen, dass Landesmittel dafür eingeholt werden. Beim öffentlichen Nahverkehr stellt sie eine bekannte Forderung auf: „Wenn man den Bahnhofsvorplatz renoviert, muss endlich geklärt werden: Was ist mit dem Bahnhof?“, so Baßfeld. Nicht zuletzt will sie in der Umweltpolitik Akzente setzen. Sie regt an, dass Menschen belohnt werden, die im Sinne der Umwelt nachhaltig handeln, beispielsweise bei der Gestaltung privater Gärten.