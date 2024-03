Von der Bürgermeisterin werden Antworten erwartet Die Linke: Stadt Dinslaken soll ein Personalkonzept vorlegen

Der Fachkräftemangel, die Zunahme befristeter Arbeitsverhältnisse ohne Perspektive für die Betroffenen, die Abwanderung des Personals in andere Städte, das zunehmende Ausscheiden von Mitarbeitenden aus dem städtischen Dienst wegen des Erreichens des Rentenalters sieht die Fraktion Die Linke mit Sorge entgegen. Sie nimmt die widersprüchlichen Informationen von Verwaltung und Politik in der öffentlichen Wahrnehmung zum Anlass, damit das Thema Personalentwicklung bei der Stadt Dinslaken in der nächsten Ratssitzung am 19. März behandelt wird. Dort soll die Bürgermeisterin ein aussagekräftiges Personalentwicklungskonzept vorlegen. Einen entsprechenden Antrag hat die Fraktion Die Linke an die Verwaltungschefin gesandt.