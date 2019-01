Segensworte überbracht: Voerder Sternsinger sammeln 7084 Euro

Voerde Mädchen und Jungen zogen als Heilige Drei Könige von Haus zu Haus und brachten Segenswünsche zu den Menschen.

Acht Gruppen mit je drei Königen, einem Stern und oft noch einem Kassenträger machten sich mit jugendlichen und erwachsenen Begleitern auf den Weg durch Voerde. Sie besuchten jeweils rund 25 bis 30 Paare, Familien und Einzelpersonen, sangen das Sternsingerlied, sprachen Segensworte und markierten die Hauseingänge mit dem Segensspruch 20 * C+M+B * 19. Damit baten sie um den Segen Christi für dieses Haus für 2019. Auch im Seniorenheim an der Frankfurter Straße wurden die Sternsinger freudig begrüßt. An manchen Häusern staunten die Kinder über die vielen Segenssprüche vergangener Jahre, die teilweise schon vor deren eigener Geburt angeschrieben wurden. In einer Wohnung konnten sich die Sternsinger in ein Sternsingergästebuch eintragen, das bis in die 50er Jahre zurückreichte.