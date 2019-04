Aktion der „Entdeckerbande“: Müll sammeln und Haufen markieren

Dinslaken Die „Entdeckerbande“ der städtischen Kita Weyerskamp machte sich auf zu einer besonderen Aktion: Die Kinder sammelten Müll ein und markierten Hundehaufen am Wegesrand mit bunten Fähnchen.

Die Kinder der „Entdeckerbande“ der Kita Weyerskamp sind schon aufgeregt. Von einem Mitarbeiter des DIN-Service bekommen sie Warnwesten in ihrer Größe angelegt und orange leuchtende Mützen aufgesetzt. Dann können sie sich, mit Zangen, Handschuhen und Müllsäcken ausgerüstet, auf den Weg machen, um rund um ihren Kindergarten Unrat einzusammeln. „Das Thema kam von den Kindern“, sagt Erzieherin Nicole Mysiak. „Ihnen ist aufgefallen, wie viel Müll und wie viele Hundehaufen es hier in der Umgebung gibt.“ Die Erzieherinnen griffen das Thema dann auf, beschäftigten sich einige Wochen intensiv mit den Kindern. „Den Kindern ging es vor allem darum, einen sauberen Schulweg zu haben“, sagt Nicole Mysiak. Denn die „Entdeckerbande“ besteht aus den jungen Kindergartenkindern, die im Sommer in die Grundschule kommen.