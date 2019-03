Handarbeit mit Hochprozentigem : Aus Hünxe kommt ein Niederrhein-Gin

Manuela Hoffhaus und Inhaber Marco Krüger präsentieren Gjito: Einem Gin und einem Gin-Tonic-Getränk haben sie ihre Rezeptur gegeben. Foto: Heiko Kempken / FUNKE Foto Services/Heiko Kempken

Hünxe Wacholder, rote Beeren und Zitrus bestimmen die Rezeptur von Marco Krüger und seinem Team. Eine Destillerie brennt den Gin, der in Hünxe abgefüllt und mit eigenem Tonic Water gemischt wird.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Ein bis zwei Mal die Woche, auf jeden Fall samstags, verwandelt sich ein Ladenlokal in Hünxe in eine kleine Getränke-Fabrik. Hier steht eine halbautomatische Abfüllanlage. Was abgefüllt wird? Gin und Gin-Tonic in Glasflaschen. Ein Tank fasst Flüssigkeit für 800 Flaschen, 250 bis 300 davon werden pro Stunde befüllt. Anschließend erhalten sie gestaltete Etiketten. „Keine Massenproduktion, sondern alles starke Handarbeit“, sagt Marco Krüger. Er steckt hinter „Gjito“, der Gin kommt von einer Brennerei, in Hünxe wird angemischt und abgefüllt.

Die Idee entstand zusammen mit Freunden im Skiurlaub“, sagt Marco Krüger. Das war im Februar 2018. Die Gruppe um Krüger trinke gerne Gin Tonic, aber das gebe es nur in Dosen zu kaufen. Nicht sehr schön, befanden sie – und fragten sich: Warum füllt das eigentlich keiner in Glasflaschen ab? Im vergangenen Sommer konnte Marco Krüger berichten: „Ich hab das mal in die Hand genommen.“ Seit zwölf Jahren lebt er in Hünxe, leitet hier eine Zerspanungsfirma. „Ich arbeite auch gern mal an anderen Sachen, um den Kopf frei zu kriegen“– und so beschäftigte er sich mit Gin und Tonic-Water, mit Rezepturen, mit dem Chinin-Gehalt, mit Einweg und Mehrweg.

Info Der Sloe Gin muss 12 Wochen reifen Sorten Die beiden Gin-Hersteller haben neben ihrem „Haupt-Gin“ bereits eine weitere Sorte entwickelt: „Sloe Gin“ besteht aus den Basiszutaten von „Humulupu“ und reift zwölf Wochen mit frischen Schlehenbeeren aus der Uckermark. Überblick Die Produkte sowie mehr Informationen gibt’s im Netz unter www.humulupu.de.

Seit vergangenem Juli verkauft der Hünxer zusammen mit drei weiteren Mitarbeitern als kleiner Manufakturbetrieb den Gin, seit Jahreswechsel auch den Gin Tonic. Angeboten werden die Getränke in hiesigen Supermärkten, außerdem werden die Flaschen online verkauft, so Krüger. „Über Amazon läuft das super“, freut er sich, er sei weiter auf der Suche nach Vertriebspartnern. Das Gjito-Team will versuchen, die Getränke etwa auch an Après-Ski-Anbieter zu verkaufen. Weitere Ideen seien der Verkauf bei Festivals oder im Flugzeug, ergänzt Manuela Hoffhaus, die Krüger unterstützt. Derzeit werde nur nach Bedarf produziert, etwa 1000 Flaschen sind auf Lager. „Wir wollen eine Marke aufbauen, aber wir leben nicht davon“, sagt Krüger. Die Rezeptur für den Gin, den sie nutzen, haben sie selbst ausgesucht, „London Dry Gin“ als Basis gewählt. Destilliert wird er bei einem Familienunternehmen in der Region. Den Namen will Krüger nicht nennen. „Besonders ist die leichte Zitrusnote“, sagt Hoffhaus. Außerdem bestimmen Wachholder und rote Beere den Geschmack, so Krüger.

Das Tonic-Water stellen sie selbst her. Dazu nutzen sie eine Essenz, mixen Zucker und Zitronensäure dazu. „Gin Tonic soll frisch, aber trocken sein“, so Krüger. Seit zwei bis drei Jahren gebe es eine Art Gin-Trend. Es sei auch ein Getränk als Alternative zum Aperol, meint Manuela Hoffhaus. „Gin funktioniert immer – auch im Sommer“, so Krüger. Die beiden empfehlen, Gjito mit Orange und Rosmarin zu trinken. „Die Leute sollen genießen“, wünscht sich der Hünxer.

(acf)