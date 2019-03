Theater in Spellen : Die „Heideluster“ sorgen für Chaos im Grandhotel

Die Spellener Theatergruppe „Die Heideluster“ begeistert das Publikum im Haus Wessel mit ihrem neuen Stück „Grand Malheur“. Foto: FUNKE Foto Services/Lars Fröhlich

Spellen Die Spellener Theatergruppe überzeugt mit Können und Leidenschaft auf der Bühne. Es gab reichlich Beifall.

Von Florian Langhoff

Im Kur- und Wellnesshotel „Faltenburg“ geht es hoch her. Da Hotel-Direktor Dr. Klaus Kowalski (Gottfried Thomas) im Verdacht steht, Gelder zu veruntreuen, wird Controllerin Sabine Brändle (Sabine Zitzen) ins Hotel geschickt, um ihm auf die Finger zu schauen. Die bringt ihren Vater Martin (Christian Pathe) mit, der in der Bestrebung, seine in seinen Augen kontrollsüchtige Tochter in Verlegenheit zu bringen, für Chaos im Betrieb sorgt.

Soweit die Grundgeschichte des Stückes „Grand malheur“ von Bernd Gumbold, das die Theatergruppe „Heideluster“ in Spellen auf die Bühne bringt. Und die sorgt für kurzweilige und humorvolle Unterhaltung. Das liegt an den Figuren und Darstellern. Christian Pathe macht als Martin Brändle eine tolle Figur. In mehrfacher Hinsicht, tanzt er doch gelegentlich im Schwimmanzug oder Damenschlafrock über die Bühne in der Gaststätte Haus Wessel und will die weiblichen Gäste Eva Hausmann (Irmgard Hofmeister) und Klara Müller (Marta Kampen) bezirzen. Letztere unterhält das Publikum mit sehr speziellen Einfällen zum Geldsparen. „Ich brauche nur einen Teebeutel pro Woche“, merkt sie an, als Freundin Eva einen Teebeutel aus der mitgebrachten Thermoskanne zieht und stattdessen Champagner bestellt.

Nebenbei versucht Fitness-Trainerin Jenny Stark (Regina Giesing) nicht nur, Masseur Georg (Heiner Hülsermann) zu erobern, sondern auch den Avancen von Hoteldirektor Dr. Kowalski (herrlich fies gespielt von Gottfried Thoma) auszuweichen. Um die Gunst des Masseurs buhlen außerdem Hotelbesucherin Birgit Ballon (Margit Pyta) und der Friseur und Kosmetiker Jean-Pierre, dem Jochen Hüser Leben einhaucht.

Das Hotelpersonal ergänzen Putzfrau Elli Taler (Ute Hüser), die versucht, den Gast Richard Schneidermann (André van de Sand) zu erobern und Hausmeister Hans (Dieter Heiligenhaus), der bemüht ist, möglichst viele Pausen in seinen Arbeitsalltag einzubauen.