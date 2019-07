Unsere Woche : Freibad-Entscheidung – die nächste Chance, es zu versemmeln

Meinung Im Streit um das Freibad Hiesfeld ist jetzt so viel Porzellan zerschlagen worden, man könnte problemlos ein 50-Meter-Becken damit kacheln.

Es bleibt dabei, dass viele Bürger das Gefühl haben: In Wahrheit war der Erhalt des Hiesfelder Bades nie gewollt. In Wahrheit hat man immer Gründe gesucht, es abzuwickeln. Es war allzu lange schon ein totgesagtes, das hartnäckig immer weiter lebte.

So etwas mag formell vielleicht in Ordnung sein, zumindest haben die anderen Parteien es nicht beanstandet. Moralisch ist es aber ganz und gar nicht in Ordnung. Selbstverständlich waren die beiden nach dem Rücktritt genauso befangen wie vorher, sie selbst wissen das so gut wie jeder um sie herum. Sie haben eine gute Regelung ausmanövriert: Nämlich, dass Politiker, die in einer Sache persönlich Karten im Spiel haben, nicht für die Allgemeinheit darüber entscheiden sollten, wie dieses Spiel ausgeht.