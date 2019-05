Lange Nacht der Industriekultur : Extraschicht lässt Phönix auferstehen

Dinslaken Dinslaken beteiligt sich am Samstag, 29. Juni, an der Nacht der Industriekultur. Von 18 Uhr bis 2 Uhr morgens wird den Besuchern ein abwechslungsreiches Programm mit mit internationalen Acts und lokalen Künstlern geboten.

Um den sagenumwobenen Vogel Phönix geht es bei der Extraschicht in Dinslaken, die auf dem ehemaligen Zechengelände in Lohberg stattfindet. In der griechischen Mythologie stirbt der Phönix am Ende seines Lebens und verbrennt, um aus seiner Asche zu neuem Leben geboren zu werden. „Phönix“ hat Produzent und Regisseur Raoul Schoregge von Art Nations Entertainment seine Show benannt, die bei der Nacht der Industriekultur mit internationalen Artisten am Samstag, 29. Juni, in der Zechenwerkstatt aufgeführt wird. Es geht um Abschied und Hoffnung.