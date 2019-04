Mit Salbungsgottesdienst : Vom Dunkel ins Licht gehen

Dinslaken Die Evangelische Kirchengemeinde Hiesfeld begeht die Karwoche.

Besonders in der Karwoche verdichten sich Erfahrungen: vom Leben zum Tod und wieder zum Leben, von der Klage zum Lob, von der Trauer zur neuen Hoffnung. Die Evangelische Kirchengemeinde Hiesfeld lädt dazu ein, die Gottesdienste an den Ostertagen gemeinsam zu feiern.

„Der Gottesdienst, den wir im Gedenken an das letzte Abendmahl Jesu mit seinen Jüngern feiern wollen, wird ein leiser Gottesdienst sein. Wir machen uns auf den Weg, lassen uns nieder, werden beschenkt und machen uns neu auf den Weg und entdecken dabei eine uralte Geste wieder: Menschen legen einander die Hände auf, salben sich mit Öl und sagen sich ein gutes Wort und erfahren so die heilende, lösende und versöhnende Nähe Gottes.“

Karsamstag (20. April) wird um 23 Uhr die Osternacht gefeiert, in deren Verlauf die österlichen Glocken in Erinnerung an die Auferstehung Jesu wieder läuten werden. „Der gemeinsame Weg vom Dunkel in das Licht ist für alle immer ein ganz besonderes Erlebnis. Nach dem Gottesdienst möchten wir am Osterfeuer zusammenbleiben und die Auferstehung feiern“, sagt Pfarrer Sven Hesse.