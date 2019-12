Künstlerin Renate Quecke : Das Schöne mit Brüchen und Rissen

Renate Quecke bezeichnet sich selbst als Harmoniemensch, der das Schöne malen möchte, „aber nicht zuckersüß“. Foto: Hartjes

Dinslaken Renate Quecke bestückte Ausstellungen des Kulturkreises Dinslaken und des Gelsenkirchener Künstlerbundes.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Monika Hartjes

Schlichte gesellschaftliche Szenen, Alltag, Stillleben, eine Landschaft, vielleicht mal eine Metapher, ein Symbol – das alles spricht die Künstlerin Renate Quecke an. „Alte Krüge, gebrauchte Holzbretter, Gläser, Schüsseln, Gemüse, Obst für den täglichen Bedarf und vieles mehr erden den Menschen, verorten ihn in seiner Heimat, in seinem Haus und haben dazu einen eigenen ästhetischen Reiz. All das male ich gerne in gedämpften, gebrochenen Farben – mit Gebrauchsspuren, die von Vergänglichkeit sprechen und die mahnen: Lebe dein kleines Leben auch gerade jetzt“, sagt die Dinslakenerin über sich.

Renate Quecke wurde 1957 in Gelsenkirchen geboren. Als sie 14 Jahre alt war, zog die fünfköpfige Familie nach Dinslaken, wo die Malerin heute noch wohnt und arbeitet. Von 1977 bis 1981 studierte sie in Köln, um Kunst- und Geschichtslehrerin zu werden.

Die Dinslakener Künstlerin bevorzugt gedeckte Farben. Foto: Hartjes

„Das beginnende Interesse an Kunst und Malerei in den 70er Jahren verdanke ich meinem Jugendfreund. Oft fuhren wir an den Niederrhein nach Weeze, Uedem, Goch oder Emmerich und Xanten, besichtigten Kirchen und Kunstateliers, das Schloss Wissen und Moyland. Nicht zu vergessen das Otto Pankok Museum“, erzählt die Künstlerin von den Anfängen.

Renate Quecke malt gerne Dinge des alltäglichen Bedarfs, die Heimatgefühle erzeugen, aber auch an die Vergänglichkeit erinnern. Foto: Hartjes

In Kevelaer bewunderte sie schöne Webteppiche des Künstlers Will Horsten (gestorben 1979), der auch eindrucksvolle, ausdrucksstarke Porträts mit wenigen Pinselzügen und Aquarelle malte. „Das wollte ich auch können“, sagt Quecke, die dann mit dem Zeichnen niederrheinischer Kopfweiden und Auenlandschaften mit Aquarell und Bleistift begann.

Zur Schulzeit im Kunstleistungskurs berührten sie unter anderem Käthe Kollwitz’ ausdrucksvolle, vom menschlichen Leid erzählende Kohlezeichnungen und Holzschnitte. Sie kaufte sich ihre ersten Kohle- und Rötelstifte. Für Paula Modersohn-Becker interessierte sie sich sehr, las ihr Pariser Tagebuch und konnte ihre Leidenschaft für Malerei nachempfinden.

„Ich möchte auch Cezanne nennen, den Wegbereiter der modernen Kunst. Er sah in allen Dingen geometrische Grundformen und konstruierte unter anderem damit seine wunderschönen Gemälde“, sagt Quecke anerkennend und ergänzt: „Hinzu kam seine Fähigkeit, Farbe einen Eigenwert zu geben, und er konnte alles gekonnt miteinander verbinden, so dass das Auge des Betrachters trotz vielfältiger Farben und Formen immer einen Halt und eine Ordnung findet. Mich hat das fasziniert und in Südfrankreich suchte ich ihn in den Landschaften.“ Um sich künstlerisch weiterzuentwickeln, besuchte sie in den 90er Jahren Kurse an der Europäischen Kunstakademie Trier und studierte einige Semester an der Gesamthochschule Essen Porträt und freie Malerei. „Dort stellte ich fest, dass abstrakte Malerei für mich eine besondere Herausforderung ist.“