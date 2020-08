Ergebnis eines Forschungsprojektes : Flüsterasphalt für die Augustastraße

Die Augustastraße ist schon lange eine Baustelle. Foto: Sina Zehrfeld

Dinslaken Der Straßenbelag für den zweiten Bauabschnitt vom Kreisverkehr Katharinenstraße bis zur Elisabethstraße ist zudem schadstoffmindernd.

Für den zweiten Bauabschnitt der Augustastraße gibt es eine Besonderheit: In dem Bereich vom Kreisverkehr Katharinenstraße bis zur Elisabethstraße wird ein schadstoffmindernder Straßenbelag eingebaut. Im Mai hatte der Dinslakener Bauausschuss dem Vorhaben zugestimmt. Der Clean Air Asphalt der Firma Strabag ist das Ergebnis eines vom Bund geförderten Verbundforschungsprojektes, an dem das Strabag-Kompetenzzentrum gemeinsam mit Partnern aus Wissenschaft und Wirtschaft beteiligt war. Der Asphalt verringert die Konzentration von Stickstoffoxiden und reduziert zusätzlich den Verkehrslärm. Das für diesen Asphalt eingesetzte Abstreumaterial aus mit Titandioxid versetztem, ultrahochfestem Beton baut unter Einwirkung von Sonnenlicht Stickoxide ab und wandelt diese in unschädliche Nitrate um.

Es wird über ein innovatives Einbauverfahren direkt und nachhaltig in die heiße Asphaltoberfläche eingebunden. In Versuchen wurde festgestellt, dass sich der Lärmpegel bei Tempo 40 nach dem Einbau um 1 bis 2 dB(A) verringert, was in der akustischen Wahrnehmung einer Abnahme des Verkehrsaufkommens um bis zu 35 Prozent entspricht. Ein weiterer positiver Effekt ist die Aufhellung der Deckschicht, somit wird sich die Fläche bei Hitze nicht so schnell aufheizen.

Die Arbeiten sind vom 18. bis 23. August geplant. Hierfür werden wechselnde Verkehrsführungen und Sperrungen erforderlich sein. Im Einzelnen ist folgender Bauablauf geplant: Vom 18. bis 20. August wird im südlichen Fahrbahnbereich die Asphalttragschicht eingebaut. Hierzu werden zur derzeitigen Teilsperrung die Einmündungsbereiche der Klarastraße, der Sedanstraße und der Wörthstraße gesperrt.

Am Freitag, 21. August, ist vorgesehen, in dem Kreisverkehr Katharinenstraße den Flüsterasphalt einzubauen. An diesem Tag ist der gesamte Kreisverkehr für den Verkehr gesperrt. Die Einmündungsbereiche Klara-, Sedan- und Wörthstraße sind dann frei.

Am Samstag, 22. August, kann der Kreisverkehr für den Verkehr wieder frei gegeben werden, dafür wird der südliche Fahrbahnbereich erneut gesperrt und die Deckschicht asphaltiert. Am Sonntag, 23. August, wird der nördliche Fahrbahnbereich gesperrt und asphaltiert, dies beinhaltet die Sperrung der Einmündungsbereiche Paula-, Marien- und Finkenstraße.

Die Zugänge zu den Häusern sind fußläufig erreichbar.

Die Baufirma weist außerdem darauf hin, dass nach Abschluss der Asphaltierungsarbeiten ein Überfahren des frischen Asphaltes bis zur Freigabe des jeweiligen Abschnittes nicht möglich ist. Ein Überfahren des noch heißen Asphaltes würde zu Schäden an der Straßenoberfläche sowie zu Verschmutzungen an Fahrzeugen und Grundstücken führen.

Wenn das Wetter mitspielt, sind die Asphaltarbeiten am Sonntagabend abgeschlossen. Ab Montag, 24. August, wird die derzeitige Einbahnstraßenregelung wieder eingerichtet, da in den Gehwegbereichen noch Restarbeiten erledigt werden müssen.

