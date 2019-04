Umstrittene Planung : Wer die L 4n nicht will, muss umso mehr darüber reden

Wer die L 4n nicht will, muss umso mehr darüber reden

Meinung Zur umstrittenen Planung für die neue Landstraße „L4n“ ist noch längst nicht alles gesagt. Das hat gerade der Bund für Umwelt und Naturschutz wieder bewiesen. Er stellt die Planung insgesamt und grundsätzlich infrage.

Niemand werde durch diese Straße entlastet, es gebe nur Nachteile für Mensch und Umwelt. Eine Meinung, die viele Bürger teilen, und zwar sowohl in Hünxe als auch in Dinslaken; das hat sich in den vergangenen Wochen immer wieder gezeigt.