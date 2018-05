Dinslaken: Dezernentin soll sich entschuldigen

Dinslaken Thomas Giezek hat Dienstaufsichtsbeschwerde gegen Christa Jahnke-Horstmann eingereicht.

Thomas Giezek hat gestern bei Bürgermeister Michael Heidinger Dienstaufsichtsbeschwerde gegen die Erste Beigeordnete Christa Jahnke-Horstmann eingerecht. Die hatte Giezek, der aus der SPD-Fraktion ausgeschieden ist, im Schulausschuss am Montag in Abstimmung mit dem Ausschussvorsitzenden Herbert Kriener (SPD) das Rederecht verweigert und sich darauf berufen, dass dies nach Rücksprache mit der Rechtsabteilung des Rathause geschehe. Am nächsten Tag allerdings hatte das Rathaus diese Position korrigieren und einräumen müssen, dass Giezek doch Rede- und Stimmrecht zugestanden hätte. In einer von der Leiterin des Geschäftsbereichs Recht, Christiane Seltmann, gezeichneten Mail hat sich die Stadt bei Giezek entschuldigt. Seine Fehleinschätzung erklärt das Rathaus mit Irritationen, die entstanden seien, weil sechs SPD- Vertreter im Ausschuss waren und daher vom Ausschussvorsitzenden und der Verwaltung nicht gesehen worden sei, dass ein Vertretungsfall vorliege. Allerdings ist Giezek vor seinem Ausscheiden von der SPD-Fraktion als persönlicher Vertreter von Volker Grans im Schulausschuss benannt worden. Da Grans nicht da war, hätte diese Regelung greifen müssen, auch wenn die SPD mit der ihr zustehenden Zahl von sechs Mitgliedern im Ausschuss vertreten gewesen ist.