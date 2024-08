Buchhandlung Korn „Der Preis ist wie eine Vitaminspritze“

Dinslaken · Der Deutsche Buchhandlungspreis 2024 geht an die renommierte und ambitionierte Buchhandlung Korn. Ihren Sitz hat sie in Dinslaken und in Wesel, in beiden Städten an der Brückstraße. Die Freude ist groß.

07.08.2024 , 14:30 Uhr

Eva Korn und ihre Mutter Brigitte freuen sich über die Auszeichnung. Foto: Hendrik Grzebatzki

Von Thomas Hesse