Dinslakener Gericht bestätigt Strafbefehl : Das sind die Vorwürfe gegen Wendler-Ex Claudia Norberg

Dinslaken Das Amtsgericht Dinslaken hat bestätigt, dass ein Strafbefehl gegen Claudia Norberg ergangen ist, die getrennt lebende Ehefrau von Schlagersänger Michael Wendler. Es geht um die Insolvenz des Plattenlabels CNI Records.

„Ihr wird insbesondere Vereitelung der Zwangsvollstreckung in Tateinheit mit Bankrott und falsche Versicherung an Eides Statt vorgeworfen“, sagt die Direktorin und somit Sprecherin des Amtsgerichts Dinslaken, Cornelia Flecken-Bringmann. Norberg habe dagegen Einspruch eingelegt.

Die Staatsanwaltschaft wirft der 49-jährigen Norberg nun vor, sie solle „Vermögenswerte, die sie erlangt hatte – nämlich Autoren und Markenrechte – an ihren Ehemann übertragen haben in Kenntnis einer drohenden Zwangsvollstreckung und in Kenntnis einer drohenden Zahlungsunfähigkeit“, so Flecken-Bringmann. Vereinfacht ausgedrückt wird Norberg also zur Last gelegt, sie habe diese Werte beiseite geschafft, damit Gläubiger keinen Zugriff darauf erhalten würden, wenn das Geschäft pleite wäre.