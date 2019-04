Hintergrund : Brücken bauen für ein tolerantes Europa

Dinslaken Der Städtepartnerschaftsverein wirbt für die Teilnahme an der Europawahl.

„Europa, Heimat vieler Nationen, Sprachen, Kulturen, Religionen – Europa, mehr als 500 Millionen leben ohne Grenzen hier zusammen Tür an Tür.“ Dieser Liedtext des Allerwelt-Ensembles Duisburg hat Renate Seidel, Geschäftsführerin des Städtepartnerschaftsvereins, fasziniert. „Wir brauchen ein starkes Europa, wir dürfen es nicht den Populisten und Ewiggestrigen überlassen“, sagt die frühere CDU-Ratsfrau und appelliert an die Jugend, sich an der Europawahl zu beteiligen.

Programm Ein ansprechendes Programm wird geboten mit Fahrten und Ausflügen nach Duras, Bordeaux und einem Zwischenaufenthalt in Orleans. Anmeldungen sind nur persönlich bis 30. April an die VHS, Friedrich-Ebert-Straße 84 in Dinslaken, zu richten.

Fahrt nach Agen In Kooperation der Volkshochschule mit dem Städtepartnerschaftsverein Dinslaken und dem „Comité de jumelage Agen-Dinslaken“ geht es vom 29. September bis 6. Oktober zur zweiten Bürgerfahrt in die französische Partnerstadt Agen. Es sind noch einige Plätze frei.

Die Förderung der Partnerschaften zwischen Dinslaken, Agen (Frankreich) und Arad (Israel), insbesondere die Förderung internationaler Gesinnung, der Toleranz auf allen Gebieten der Kulturen und des Völkerverständigungsgedankens sei Zweck des 2015 gegründeten Vereins, pflichtet Klaus-Dieter Graf, Vorsitzender des Vereins, bei. Als politisch unparteiisch versteht sich der Verein, will den Kontakt unter den Partnerschaftsstädten vorantreiben, will Dinslakener Bürgern Agen und Arad mit ihren Bürgern, ihrer Geschichte näherbringen. Und unterstützt dabei die Stadt bei ihren offiziellen Aufgaben.

Einen politischen Ausflug wollen sie dabei doch wagen und rufen zur Teilnahme an der Europawahl auf. „Wir wollen nicht wieder zurück in die graue Vorzeit, wollen den Populisten und Rechtsnationalisten keinen Raum bieten“, sagt Seidel. In den vergangenen mehr als 70 Jahren habe es keinen Krieg in der Europäischen Union gegeben, der Bund habe zusammengehalten, andere Länder sind nach dem Zerfall der Sowjetunion hinzugekommen. Natürlich, gibt Seidel zu, schaffe dies auch Probleme, doch wo ein Wille ist, sei auch ein Weg – und der wiederum sei nur mit einem starken Europa möglich. Wer beispielweise hätte früher gedacht, dass aus den Erzfeinden Frankreich und Deutschland Freunde würden, gibt Graf zu bedenken.