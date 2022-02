Gern gesehener Gast : Milow kommt wieder zum Fantastival

Dinslaken Der belgische Sänger, Songwriter und Gitarrist tritt am 13. Juli im Burgtheater auf. Der Vorverkauf für das Konzert in Dinslaken startet.

Der belgische Sänger, Songwriter und Gitarrist Jonathan Vandenbroeck ist unter seinem Künstlernamen Milow seit 2007 zu einem Weltstar geworden. Dank seiner charismatischen Stimme, seiner einprägsamen Melodieführung und seinem Gespür für Arrangements zünden seine Songs nahezu überall: Ob seine erste Single „You Don´t Know“, seine gefühlvolle Coverversion von 50 Cents „Ayo Technology“, die seinen internationalen Durchbruch markierte und mit Gold- und Platinauszeichnungen ausgezeichnet wurde, oder weitere Hits wie „You And Me (In My Pocket)“, „Little In The Middle“ oder „Howling At The Moon“, alle Songs eint eine Melodie, die einmal gehört, dem Hörer nicht mehr aus dem Kopf gehen will.