Sammelcontainer steht bereit : Der 59. Hilfstransport rollt nach Rumänien

Der Rumänienkreis Heilig Blut sammelt wieder für die Caritas in Roman. Foto: privat

Dinslaken Der Rumänienkreis Heilig Blut sammelt Sach- und Geldspenden für die Caritas-Station in Roman. An vier Tagen steht wieder ein Anhänger an der Matthias-Claudius-Straße bereit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Seit 27 Jahren gibt es den Rumänienkreis Heilig Blut. Und ebensolange unterstützt er die Menschen in der Diözese Iasi im äußersten Nordosten Rumäniens hinter den Karpaten. Diese Region liegt abseits der Verkehrs- und Wirtschaftsströme. Inflation und Insolvenzen der letzten noch arbeitenden Großbetriebe verschärfen die wirtschaftliche Lage der Menschen dramatisch. In den Jahren 1998 bis 2000 gelang es, gemeinsam mit den rumänischen kirchlichen Partnern in Roman (Kreis Neamt) ein vollständig neues Caritas-Zentrum zu errichten. Es enthält unter anderem eine Armenapotheke, eine Zahnarztpraxis, ein Sprech- und Behandlungszimmer für einen Hausarzt und zwei Räume für den ambulanten Pflegedienst.

„In der Caritas-Sozialstation in Roman in Ost-Rumänien ist auch in diesem Jahr wieder unsere Hilfe gefragt“, sagt Sprecher Georg Klinkner und ruft mit seinem Team zur Sammelaktion für den 59. Hilfstransport auf: am Montag und Dienstag, 29. und 30. April, sowie am Donnerstag und Freitag, 2. und 3. Mai.

INFO Hilfe beim Sortieren und Verpacken Mitarbeit Über Interessierte, die beim Sortieren und Verpacken helfen wollen oder bereit sind, im Rumänienkreis Heilig Blut mitzuarbeiten, würden sich Georg Klinkner und Co. sehr freuen. Information Telefon 0173-2643250 oder 02064-40825. Bilder gibt es unter: www.katholische-kirche-dinslaken.de/Hl. Blut/Gruppen und Verbände/Rumänienkreis.

Die Sozialstation in Roman umfasst ambulante, häusliche Pflege, eine Armenapotheke, Zahnarzt- und allgemein-medizinische Praxis und ein Physiotherapie-Zentrum. In Sagna gibt es eine weitere Sozialstation, in Geharesti einen Kindergarten und ein Seniorenheim, in Tuturesti ein Mutter-Kind-Haus, in Piatra Neamt ein Frauenhaus

„Vor allem die Armen, Kranken, Alten und Kinder an der Grenze der EU benötigen auch heute noch unsere Hilfe“, sagt Klinkner. Benötigt werden Rollstühle, Gehhilfen, Pflegehilfsmittel (Waschmittel, Seife, Shampoo), sowie Windeln für Erwachsene und Kinder. Medikamente, vor allem Antibiotika, Herz-, Kreislauf- und Diabetes-Mittel seien in Rumänien schwer zu beschaffen und entsprechend dringend erforderlich. Das Haltbarkeitsdatum der Packungen muss bei Anlieferung in Rumänien mindestens sieben Monate betragen (Dezember 2019). Ebenso wichtig sind saubere, tragfähige Kleiderspenden, Bettbezüge, Schuhe und Sandalen, die von fleißigen Helfern kontrolliert und verpackt werden. Geldspenden zum Kauf von Hilfsmitteln in Rumänien und für Transportkosten können auf das bei der Volksbank eingerichtete Konto (Stichwort Rumänienhilfe) überwiesen oder am Sammelort an der Matthias-Claudius-Straße, Hausnummer 19, abgegeben werden. Sachspenden, in Plastiksäcken verpackt, können im genannten Zeitraum tagsüber in den bereitgestellten Anhänger oder vor die Garage am Haus Nummer 19 gelegt werden.

Georg Klinkner freut sich über jede ehrenamtliche Hilfe. „Wir danken allen Spendern für mehr als 25 Jahre Unterstützung und Verbundenheit mit unserem Rumänienkreis. Ohne ihre Hilfe wären die Transporte nicht möglich.“

(P.N.)