Kleine Kneipe am Rathaus : Der Holzwurm zernagt die „Kutscherstube“

Kleine Kneipe am Rathaus

Dinslaken Der Schädling hat sich in allen Holzelementen und -verkleidungen breit gemacht. Alles musste ausgebaut werden. Wie teuer eine Sanierung wird, lässt sich derzeit nicht mal schätzen.

Die „Kutscherstube“, die kleine Kneipe im alten Turm des Dinslakener Rathauses, ist vom Holzwurm befallen. Die Stadt Dinslaken wurde von den Pächtern über den Verdacht in Kenntnis gesetzt, zog eine externe Firma hinzu und ließ die Sache prüfen – mit unschönem Ergebnis. „Festgestellt wurde, dass der Holzwurm die gesamten Holzelemente und Holzverkleidungen befallen hatte“, erklärt die Stadt. „Der Ausbau dieser Elemente war zwingend erforderlich, um eine weitere Verbreitung zu verhindern.“ Denkmalgeschützte Teile seien aber nicht betroffen.

„Derzeit wird geprüft, in welchen Umfang die Sanierung erfolgen soll. Zum Beispiel wird in diesem Zuge auch geprüft, ob die Elektroinstallation erneuert werden muss“, kündigt die Stadt weiter an. Über das weitere Vorgehen soll entschieden werden, wenn der Umfang der nötigen Erneuerungen klar ist „und die entsprechenden Kosten dafür vorliegen“. Derzeit lasse sich nicht beziffern und nicht einmal einschätzen, wie teuer das Ganze werden könnte.