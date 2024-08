Unsere Woche: Verbundenheit mit dem Bergbau Der Förderturm ist und bleibt ein Wahrzeichen der Stadt

Darauf haben viele Dinslakener lange gewartet. In dieser Woche nun ging ihr Wunsch in Erfüllung: Auf dem ehemaligen Zechengelände in Lohberg wurden die vier Seilscheiben montiert, jetzt sind sie wieder an ihrem angestammten Platz und zieren den mit grüner Farbe gestrichenen Förderturm. Das rund 70 Meter hohe Stahlgerüst ist weitaus mehr als eine Landmarke. Es ist ein Wahrzeichen Dinslakens und erinnert an die lange Bergbautradition. Denn die Stadt ist mit der Kohle, die auf Lohberg gefördert und für die Herstellung des Stahls benötigt wurde, gewachsen und groß geworden. Und diese Verbundenheit mit dem Bergbau ist erhalten geblieben, obwohl die Zeche Ende 2005 stillgelegt wurde. In der Stadt gibt es auch weiterhin zahlreiche Menschen, die sich dem Bergbau verbunden fühlen – und das sind beileibe nicht nur alte Kumpel und deren Familien. Dazu gehören auch etliche Jüngere, die im Kindesalter waren, als der Bergbau in Dinslaken in seine Endphase ging und die nicht mit dem Gruß Glückauf groß geworden sind. Daher war es denn auch nicht überraschend, dass in den vergangenen Tagen, als die vier Seilscheiben im Förderturm montiert wurden, etliche Menschen zum ehemaligen Zechengelände pilgerten, um sich den Fortschritt der Arbeiten aus nächster Nähe anzusehen. Bei diesen Besuchen wurde wirklich deutlich, dass diese Menschen die Seilscheiben, die den Förderturm erst komplett erscheinen lassen, vermisst haben, ihnen fehlte etwas. Sieben Jahre ist es inzwischen her, dass die Scheiben mit ihrem Durchmesser von acht Metern abgenommen wurden. Das war notwendig, um sie aufzuarbeiten. Eine Generalüberholung hatte auch der Förderturm nötig. Deshalb wurde er 2021 komplett eingerüstet, damit das Stahlgerüst entrostet und saniert werden konnte. Diese Arbeiten sind immer noch nicht abgeschlossen und werden voraussichtlich bis Anfang des nächsten Jahres andauern. Dass die RAG als Eigentümerin des Förderturms diesen renoviert, zeigt, dass das Unternehmen der Stadt auch über das Ende der Kohleförderung hinaus weiterhin verbunden ist. Denn die Sanierung des stählernen Kolosses kostet eine enorme Summe: geschätzte 4,5 Millionen Euro.