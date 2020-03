Für Kirchenmitarbeiter : Auto aufladen beim Gottesdienst

Dinslaken E-Ladestation am Haus der Kirche in Betrieb genommen: Evangelischer Kirchenkreis und Stadtwerke setzen Zeichen für den Klimaschutz.

Der Evangelische Kirchenkreis setzt gemeinsam mit den Stadtwerken Dinslaken ein sichtbares Zeichen für Klimaschutz und CO 2 -Reduzierung. Am Freitag führten Superintendent Friedhelm Waldhausen, der Geschäftsführer des Verwaltungsamtes im Kirchenkreis Dinslaken Reimund Schulz und Josef Kremer, Geschäftsführer der Stadtwerke Dinslaken, den ersten Ladevorgang an der neuen öffentlichen E-Ladestation am Haus der Kirche, Duisburger Straße 103, durch.

Die Stadtwerke Dinslaken betreiben bereits mehrere Ladestationen an verschiedenen Orten in Dinslaken: an der Neutor Galerie, am Burgtheater, gegenüber dem Amtsgericht, am Marktplatz in Hiesfeld und am Dinamare. Die öffentliche E-Ladesäule am Haus der Kirche ist für die Mitarbeitenden des Kirchenkreises, die Pfarrerinnen und Pfarrer sowie für die gedacht, die während der Arbeitszeit, den Gottesdiensten oder den sonstigen Veranstaltungen, wie Chorproben ihr E-Auto aufladen möchten. Aber selbstverständlich können alle Inhaber einer SD Ladekarte oder Karte von Ladenetz.de, die neue Station nutzen.