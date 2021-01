Kostenpflichtiger Inhalt: Kommentar: Unsere Woche : Der jüngste Coup zu Barmingholten ist verzweifelt und unlauter

An den Schalthebeln der Macht für oder gegen den Kooperationsstandort Barmingholten - es ist schon kompliziert. Foto: Schwarze-Blanke

Meinung Dinslaken Die Bürger will man auf keinen Fall ins Boot holen, aber die Politiker will man in Stimmung bringen: Hinter verschlossenen Türen im Rathaus haben der Konzern Thyssenkrupp und der mögliche Investor Hillwood präsentiert, was sie sich für ein Industrie- und Gewerbegebiet in Barmingholten vorstellen könnten. Will die Politik sich davon jetzt wirklich einlullen lassen? Ein Kommentar.