Gutes tun und gewinnen : Lions-Adventskalender: Türchen 18

Dinslaken Gutes tun und gewinnen. Der Erlös der Aktion geht an das Friedensdorf.

In die Begegnungsstätte des Friedensdorf Bildungswerkes kommen jährlich rund 1.200 Schüler, Konfirmanden, Senioren oder Teilnehmer des Freiwilligen Sozialen Jahres. Was es bedeutet, in einem Land aufzuwachsen, das durch Krieg, unzureichende medizinische Versorgung oder mangelnden Zugang zu Trinkwasser gezeichnet ist, können die Besuchergruppen in den angebotenen Seminaren direkt erfahren und begreifen. Die Begegnung mit den schwerverletzten Kindern, die trotz allem so viel Lebensfreude ausstrahlen, hinterlässt bei allen Teilnehmern einen bleibenden Eindruck.