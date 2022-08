Polizei hofft auf Hinweise : Vermisst: Senior kam nicht vom Einkaufen zurück

Dinslaken Der 85-jährige Manfred Lesniak fuhr am Montag mit seinem Auto davon und kehrte nicht mehr zurück. Er wollte Kleidung für sich kaufen.

Der 85-jährige Manfred Franz Lenisk wird vermisst. Der Senior verließ am Montag, 8. August, gegen 11.30 Uhr mit einem grauen Pkw Mercedes Benz C-Klasse, Kennzeichen WES-QX715, seine Wohnung an der Gerhard-Malina-Straße. Er wollte zur Neutor-Galerie fahren, um sich neue Kleidungsstücke zu kaufen. Sollte er dort nichts Passendes finden, wollte er nach Oberhausen entweder ins Centro oder zum Altmarkt in der Oberhausener Innenstadt weiterfahren. Gegen 22 Uhr meldete die Lebensgefährtin ihn als vermisst, da der 85-Jährige bis zu diesem Zeitpunkt nicht von seinem Einkauf zurückgekehrt war. Dies sei sehr untypisch für ihn, da er immer sehr zuverlässig ist. Der Vermisste hat kein Handy bei sich. Nach Mitteilung der Polizei nutzt er hauptsächlich die Straßen durch die Stadt beziehugsweise Schleichwege, über die Autobahn fährt er nicht. Der Vermisste ist 1,66 Meter groß, schlank, wiegt rund 77 Kilo und hat graue Haare. Er trägt eine Brille, blaue Jeans und ein helles Hemd. Auch wenn der 85-Jährige gesundheitlich nicht eingeschränkt ist, kann aufgrund des hohen Alters nicht ausgeschlossen werden, dass akute Gesundheitsveränderungen auftreten könnten. Zudem ist es möglich, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet. Wer den Vermissten oder seinen Pkw gesehen hat oder Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben kann, sollte sich unter der Rufnummer 02064 6220 bei der Polizeiwache in Dinslaken melden oder den Notruf 110 wählen.