Dinslaken will die Artenvielfalt stärken : Der Biene Lebensraum geben

Dinslaken Dinslaken arbeitet daran, die biologische Vielfalt in der Stadt zu fördern. So entstehen beispielsweise Blühwiesen auf kommunalen Flächen.

Der städtische Fachdienst Grünflächen erarbeitet für die Entwicklung einer nachhaltigen Strategie gegenwärtig „eine Reihe von Maßnahmen, die sich in Vorbereitung oder bereits in der Umsetzung befinden“, berichtet die Verwaltung in einer Stellungnahme, mit der sich der Planungs-, Umweltschutz-, Grünflächen und Stadtentwicklungsausschuss in seiner nächsten Sitzung beschäftigen wird. Als kurzfristige Maßnahmen, so wird erläutert, werden auf geeigneten städtischen Flächen Blühwiesen angelegt, beispielsweise am Kinderspielplatz Blumenanger, im Straßenbegleitgrün an Claudiastraße und Berthold-Schön-Weg. Weitere Flächen – am Museum Voswinckelshof, an den Kleingartenanlagen Am Heimchen und Heisterbusch sowie an der Evangelischen Stadtkirche und am Kinderspielplatz Rilkeweg – sollen noch in dieser Vegetationsperiode angelegt werden. Diese ausgewählten Standorte sollen den Bürgern der Stadt als positives Beispiel dienen und somit ein Bewusstsein für das Thema Biodiversität und Artenschutz schaffen“. Für das kommende Frühjahr ist geplant, den Bürgern spezielle Saatgutmischungen für Blühwiesen anzubieten.