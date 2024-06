Demo in Dinslaken für Freiheit und Vielfalt „Wir müssen unsere Demokratie verteidigen“

Unter dem Motto „:Nutze Deine Stimme – für Demokratie, Freiheit und Vielfalt in einem sozialen Europa“ hat ein Bündnis aus im Rat der Stadt Dinslaken vertretenen Parteien, Kirchen und Nichtregierungsorganisationen zu einer Demonstration aufgerufen, die am Samstag, 8. Juni, in der Innenstadt stattfindet. Über 40 Organisationen unterstützen die geplante Aktion.