Konflikt um angebliche Löschungen und Verleumdungen : Demo für „Meinungsfreiheit“ in Dinslakener Facebook-Gruppen

Die „Facebook“-App auf einem Smartphone (Symbolbild). Foto: dpa/Fabian Sommer

Dinslaken Ende August soll es in Dinslaken eine Demonstration für „Meinungsfreiheit / Meinungsvielfalt“ geben. Dahinter steht die Initiative „Keine Zensur in Sozialen Netzwerken“ – und ein eskalierter Streit über Vorgänge in der Facebook-Gruppe „Dinslaken aktuell“.

Eine Initiative „Keine Zensur in Sozialen Netzwerken von Dinslaken“ ruft zu einer Demonstration für „Meinungsfreiheit / Meinungsvielfalt“ auf. Die fünfköpfige Gruppe um den FDP-Politiker Dennis Jegelka und den Künstler Rainer Langer hatte den Schritt angekündigt. Die Kundgebung soll nun am Samstag, 21. August, sein.

Dahinter steht der Streit um angebliche Löschungen und Nutzer-Sperrungen in der Facebookgruppe „Dinslaken aktuell“ durch deren Administrator, den UBV-Vorsitzenden Ingo Kramarek. Und der anschließende Streit um ebenso angebliche Verleumdungen, wegen derer Kramarek inzwischen mehrere Personen angezeigt hat.

„Wir wünschen uns hier die öffentliche Auseinandersetzung und einen achtungsvollen Umgang miteinander“, schreibt die Initiative in ihrem Aufruf zur Demo. Allerdings ziehen die Akteure in dem gleichen Text auch einen Vergleich zwischen den Vorgängen in Dinslaken und staatlich gelenkten Verletzungen der Meinungsfreiheit in Ungarn, der Türkei und Belarus. Dennis Jegelka findet nicht, dass man damit übers Ziel hinausgeschossen ist. Er sagt auf Nachfrage: Das sei im kleinen Stil das Gleiche. Die Dinslakener Facebookgruppe sei öffentlich, daher „öffentlicher Raum“. Und in ihr finde „im weitesten Sinne“ Zensur statt.