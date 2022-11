Protest gegen Umweltzerstörung : Demo auf dem Rathausplatz gegen das Logistikzentrum

Voerde Die Voerder Initiative „Emmelsum Biotop retten“ veranstaltet am Dienstag, 22. November, eine Protestkundgebung. Sie macht sich gegen die Umsetzung der Investorenpläne von Greenfield stark.

Bevor der Investor Greenfield seine neuen Überlegungen zu dem von ihm geplanten Logistikpark, der in Emmelsum entstehen soll, den Mitglieder des Planungsausschusses am Dienstag, 22. November, Beginn 17 Uhr, vorstellt, findet eine Protestkundgebung gegen diese Planungen statt. Zu der Aktion, die um 16 Uhr auf dem Rathausplatz beginnt, lädt die Initiative „Emmelsum Biotop retten“ ein. Anschließend sind die Demonstranten aufgefordert, an der Ausschusssitzung teilnehmen. „Wenn wir der sinnlosen, massiven Umweltzerstörung Einhalt gebieten wollen, müssen wir unseren Protest sicht- und hörbar machen“, so Frank Parting von der Initiative.